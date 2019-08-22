Павел Мамаев задолжал налогов почти на полмиллиона рублей
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и российской сборной Павел Мамаев не заплатил 500 тысяч рублей налогов. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
По данным ведомства, футболист задолжал более 434 тысяч рублей.
Информация, представленная в базе данных, говорит о том, что московским Черемушкинским судом 27 мая возбуждено в отношении Мамаева исполнительное производство о взыскании налогов и сборов.
Напомним, что Павел Мамаев и братья Кокорины отбывают наказание в колонии в Белгородской области за драки, устроенные в 2018 году в центре Москвы. 19 августа стало известно, что ходатайство об УДО заключенных будет рассмотрено 5 сентября.
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