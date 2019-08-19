Суд назначил дату рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Ходатайство осужденных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении будет 6 сентября рассмотрено Алексеевским районным судом Белгородской области. Об этом рассказали сотрудники инстанции.
Все необходимые документы футболистов уже поступили в распоряжение суда. Отметим, что об УДО также ходатайствовал брат Кокорина Кирилл.
— Рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении назначено на 6 сентября, — цитирует представителей суда агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что Мамаев, Кокорин и младший брат последнего Кирилл отбывают наказание в колонии № 4 в Белгородской области. Они вместе с их другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы.
Пресненский суд столицы признал подсудимых виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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