Власти Нижегородской области рассказали о состоянии найденной в лесу девочки
Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пятилетней Зарины, которую нашли в одном из лесов региона на третий день поисков.
Ранее сообщалось о том, что 18 августа девочка ушла из дома в селе Степановка (Нижегородская область) и пропала. Поздно вечером 21 августа ее нашли живой добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер» в двух километрах от деревни в буреломе. По оценкам врачей, ребенок находился в тяжелом состоянии из-за сильного чувства голода и обезвоживания.
К настоящему моменту самочувствие Зарины улучшилось, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 22 августа. По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, на данный момент осуществляется интенсивная терапия и мониторинг.
— Девочка была напугана, но мы уже видим, что она общается, разговаривает, даже играла сегодня утром в куклы, — приводит слова чиновника РИА Новости.
Ранее сообщалось об аналогичном случае. 15 августа в омской тайге спустя двое суток поисков нашли без вести пропавшего мальчика. Медики обнаружили у него порезы, комариные укусы и сильное обезвоживание. 19 августа его выписали из больницы.
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