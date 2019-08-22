Столичные врачи успешно прооперировали девушку с переломом шейного позвонка
Врачи детской городской клинической больницы номер 9 имени Г. Сперанского Департамента здравоохранения Москвы успешно прооперировали девушку, которая получила перелом позвонка после падения на голову во время прыжков на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
— Семнадцатилетняя жительница Подмосковья, прыгая на батуте, упала на голову и сломала первый шейный позвонок. С сильными болями девочку госпитализировали в ДГКБ номер 9 имени Г. Сперанского, — уточнили в пресс-службе.
После того, как медики провели дополнительные исследования и необходимую терапию, было решено делать пациентке операцию. Хирурги с помощью современного аппарата устранили подвывих первого шейного позвонка и зафиксировали зону перелома специальными винтами, которые рассасываются через три месяца. Это позволяет вернуть подвижность кости в будущем.
Рентген-контроль подтвердил, что все проблемы устранены. Через две недели после операции девушку выписали из больницы с хорошим самочувствием. Об этом пишут на официальном сайте Мосгорздрава.
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