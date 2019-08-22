Лидию Федосееву-Шукшину перевезли в столичную клинику из Болгарии
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину в ночь на 22 августа перевезли из Болгарии в одну из клиник Москвы после того, как на курорте она почувствовала недомогание.
О состоянии артистки рассказал журналистам Вадим Горжанкин, пиар-менеджер ее мужа — продюсера Бари Алибасова. Он сослался на слова дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги.
— Как выяснилось, на фоне повышения сахара и повышения давления у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Когда это произошло, болгарского медицинского полиса у нее не было. С оказанием медицинской помощи вначале возникла проблема, но далее все организовали, — передает слова Горжанкина РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время состояние Федосеевой-Шукшиной стабилизировалось.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ. Позже ее дочь, актриса Мария Шукшина, эти сведения опровергла.
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