Названы лучшие зоопарки России для посещения с детьми
Самым интересным зоопарком России для посещения с детьми оказался крымский «Тайган». Об этом свидетельствуют данные опроса пользователей социальных сетей, проведенного сервисом Tvil.ru.
Так, 37,18 процента респондентов отдали предпочтение белогорскому сафари-парку, расположенному на территории полуострова. Особое восхищение у посетителей этого заповедника вызывают львы и прочие дикие кошки, за которыми можно свободно наблюдать в естественной для них среде обитания. Кроме того, по тенистым дорожкам «Тайгана» важно расхаживают павлины. С животными разрешается контактировать, в том числе гладить их и кормить. Для этого можно купить еду прямо на территории парка.
— Особую радость детям доставляет кормить жирафов петрушкой. Козы со свиньями бегают, выпрашивая морковку. Попугай ара берет орешки из рук посетителей, заходящих прямо в вольер, — делятся воспоминаниями опрошенные юзеры.
Несколько менее яркие впечатления у пользователей от посещения с детьми Московского зоопарка и сафари-парка в Геленджике. Эти учреждения набрали по 15,38 процента голосов. Четвертое место в списке лучших досталось Новосибирскому зоопарку (7,69 процента), пятое — Ленинградскому зоопарку (6,41). Шестое и седьмое места поделили зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде и Калининградский зоопарк (5,13). Восьмую строчку рейтинга занял парк «Роев ручей» в Красноярске (3,85). Девятую — Ярославский зоопарк (2,56). Замкнул десятку Ялтинский крокодиляриум (1,28).
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