Московский зоопарк рассказал об отношениях в львином прайде
В официальном Instagram-аккаунте Московского зоопарка появилось видео с львиным семейством. В подписи представители заведения рассказали о характерных отношениях внутри прайда.
Отношения и иерархию выстраивают самки. Они охраняют границы, не допускают появления чужаков на территории. Львицы также решают, кто встанет во главе прайда, могут поддержать прежнего вожака или отдать предпочтение новому. При этом обычно они придерживаются старого «царя», поскольку новый может убить детенышей, рожденных от предшественника.
На опубликованном видео изображена одна из обитательниц зоосада по имени Лина.
— Она была (и до сих пор остается) очень трепетной и нежной матерью. Первые месяцы жизни львят она не подпускала к ним никого. Даже отец малышей держался подальше, чтобы не попасть под «горячую лапу» заботливой Лины, — говорится в социальной сети.
В зоопарке напомнили, что у львицы два пятилетних детеныша, которые до сих пор находятся под опекой матери. В заключение зрителей призвали полюбоваться семейном идиллией, запечатленной на записи.
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