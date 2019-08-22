Сестра певца Эмина рассказала о краже из своей квартиры 5 миллионов рублей
Сестра певца Эмина, предпринимательница Сабина Агаларова, рассказала журналистам, что ее квартиру ограбили почти на пять миллионов рублей. Она сообщила об этом 22 августа.
Квартира бизнесвумен находится в Москве на Ленинградском проспекте. Сама Агаларова говорит, что уехала из дома 9 августа. На протяжении десяти дней девушка не появлялась дома.
По возвращении домой она не стала сразу проверять сейф. Потом Агаларова решила все же сделать это, и только тогда поняла, что там не хватает очень крупной суммы. Кроме того, как передает слова предпринимательницы сайт телеканала РЕН ТВ, из квартиры сестры певца пропали две дорогие шубы.
В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего. Сама девушка, по одной из версий, подозревает своих сотрудников, так как следов взлома обнаружено не было. Однако эту информацию Агаларова никак не комментирует.
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