Названо число россиян, способных по памяти прочесть первую строчку гимна

Меньше четверти граждан РФ могут воспроизвести первую строчку государственного гимна без ошибок. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные 22 августа, в четверг.

Так, всего 17 процентов россиян помнят первые слова гимна своей страны по памяти. 40 процентов участников опроса зачитывают первую строку с ошибками, а 42 процента вовсе не сумели вспомнить текст.

При этом 63 процента респондентов гордятся символикой государства. Еще 22 процента относятся к флагу, гербу и гимну с симпатией. Равнодушных к этой части вопроса граждан всего 12 процентов. Примечательно, что больше половины (53 процента) россиян считают недопустимым незнание госсимволики, пишет «Интерфакс».

Стоит отметить, что опрос ВЦИОМ проводился по всей стране и был приурочен ко Дню государственного флага РФ. В нем приняли участие более полутора тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что 22 августа, в день вышеуказанного праздника, на улицах и зданиях Москвы появятся тематические плакаты и изображения триколора.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Священный символ страны

Колонка обозревателя «ВМ» Геннадия Окорокова:

Нет, государственный флаг — это не просто раскрашенный отрез плотной ткани, прикрепленный к древку. Это как маяк. Увидел его и понимаешь: вот оно, свое, наше, родное. Это понятно без слов всем, кто живет на территории России (далее...)