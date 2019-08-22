Более 30 стран станут участниками Московской международной книжной выставки-ярмарки

33 страны представят свои книги на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ). Мероприятие пройдет с 4 по 8 сентября 2019 года на ВДНХ.

Впервые на ярмарке гостями станут Белоруссия и Шарджа. Участие в ММКВЯ примут также различные страны Европы, Азии, Африки.

Посетители смогут встретиться с ведущими отечественными и зарубежными издателями и писателями. Организаторы подготовили цикл лекций и дискуссий «Город как текст. Литературные отражения». Кроме того, в ходе деловой программы наградят победителей таких конкурсов, как «Книга года», «Образ книги», «Искусство книги».

Особое внимание на 32-й ярмарке уделят литературе для детей, подростков и молодежи.

— Чтобы рассказать о том, что происходит в сфере детского книгоиздания, подружиться и укрепить уже существующие связи в международном профессиональном сообществе, в Москву слетятся издатели, преподаватели, арт-директора, исследователи, агенты, авторы и художники со всего мира, — рассказали в пресс-службе ММКВЯ.

Ожидается, что в 2021 году в Москве будет организована новая международная ярмарка книг для детей. Это будет совместный проект ММКВЯ и Болонской ярмарки детской книги.

Подробная программа выставки опубликована на ее официальном сайте.

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