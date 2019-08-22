Папа «50+»: почему тяжело становиться отцом в зрелом возрасте

Известный режиссер Квентин Тарантино, недавно порадовавший москвичей своим визитом в столицу, станет отцом. Впервые в жизни. Ко времени рождения малыша звезде будет уже 57 лет. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какие могут быть плюсы и минусы в том, чтобы стать отцом в таком зрелом возрасте.

Отцовство в возрасте от пятидесяти и старше может говорить об уверенной готовности мужчины завести детей.

— К пятидесяти годам он уже остепенился, более осознан, имеет багаж, опыт, знания и может передать это ребенку, правильнее воспитывать его, — утверждает семейный психолог, сексолог и многодетный отец Вячеслав Немцов. — Но если мужчина к 50 годам еще не завел детей, значит, на это были какие-то причины, как правило, это его внутренние блоки, страхи. Вариантов масса. Может быть, просто не могли завести детей «по здоровью». Если возможность была, но малышей так и не появилось, это может говорить о незрелости мужчины. Возможно, он был как маменькин сынок, и вдруг мамы не стало, а он нашел замену, и отношения сложились «по залету».

По мнению семейного психолога Татьяны Потемкиной, когда человек в столь зрелом возрасте идет на подобный шаг, это говорит о том, что решение очень обдуманное. Исходя из своего жизненного опыта, интеллектуального развития, финансовых возможностей, взрослые родители могут дать ребенку больше. Такие дети чаще бывают более развитыми, потому что постоянно общаются с людьми зрелыми.

Возраст, более ассоциирующийся со статусом дедушки, а не папы, может увеличивать риски рождения ребенка с генными нарушениями. Ведь чем старше человек становится, тем больше мутаций происходит в его организме.

Зрелый возраст, как ни прискорбно, приближает неизбежную развязку.

— Когда ребенку будет двадцать, сколько будет отцу? И доживет ли он вообще до совершеннолетия своего сына или дочери? — сомневается Вячеслав Немцов. — Даже если ребенку двадцать, тридцать, сорок лет, он чувствует защиту и поддержку, когда у него живы родители. Это, конечно, стимулирует их заниматься собой, более ответственно подходить к своему здоровью. Но вероятность для ребенка остаться одному, еще не встав как следует на ноги, все же больше, чем при молодых родителях.

Если мама сильно моложе отца и ребенок остается с матерью, то это тоже проблема. Не так уж это хорошо, когда мальчик воспитывается только женщиной. В будущем это может иметь свои последствия в личных отношениях такого юноши с девушками, добавил врач.

Появление ребенка в любом случае ведет к переменам в образе жизни, распорядке дня. Для возрастных отцов этот стресс может быть гораздо сильнее, поскольку ломает уже давно сложившиеся привычки.

— Такой мужчина, очевидно, привык жить для себя, и вдруг появляется кто-то, кто орет, мешает спать. Это выбивает из колеи, новоиспеченный отец раздражается и срывается на малыша или на его маму, а бывает, что и на обоих сразу, — комментирует Немцов.

Есть еще один важный нюанс — серьезная поколенческая разница.

— Проблема отцов и детей — тема классическая, но, когда папа фактически на два поколения старше своего ребенка, это может посеять тотальное недопонимание в семье и усложнить взаимоотношения, — считает Татьяна Потемкина.

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