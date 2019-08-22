Три эстакады через железнодорожные пути построят на Северо-Восточной хорде
Три эстакады через железнодорожные пути линии МЦД-5 построят на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе пересечения с Ярославским шоссе. Об этом проинформировал руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Он отметил, что работы проходят от Открытого до Ярославского шоссе.
— Строительство участка хорды планируем завершить в 2022 году, — заявил Бочкарев.
Первая эстакада В длиной 378 метров расположена по основному ходу магистрали. Она пересечет строящуюся подъездную дорогу к транспортно-пересадочному узлу и железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Вторая эстакада В-4 будет расположена на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе. Третья эстакада В-5 будет примыкать ко второй и станет частью правоповоротного съезда с СВХ на Ярославское шоссе в сторону области.
Всего на развязке СВХ с Ярославским шоссе планируется построить и реконструировать более 4,8 километра дорог, сообщается на официальном сайте информационного центра правительства Москвы.
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