Сергей Собянин: Москва — сердце русского хоккея
Сергей Собянин 22 августа открыл XII Кубок мэра Москвы по хоккею. Первый хоккейный турнир сезона продлится до 25 августа.
Глава города поздравил москвичей и спортсменов с началом хоккейного сезона, а также с 350-летием российского флага.
— Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях в честь сборной России по хоккею, — сказал он. — Слава легендарным российских хоккеистам!
По словам Сергея Собянина, Москва является сердцем русского хоккея.
— Десятки тысяч подростков и взрослых беззаветно преданы хоккею, — подчеркнул он, добавив, что в столице проходят такие соревнования, как «Студенческая лига», «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига. — Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым!
В столичном Дворце спорта «Мегаспорт» встретились команды ЦСКА и «Спартак».
Стоит отметить, что в городе регулярно играют в хоккей более 80 тысяч детей и взрослых.
— Для любителей хоккея в зимний сезон в Москве ежегодно работают порядка 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, — отметили в пресс-службе столичной мэрии.
Добавим, что в системе Москомспорта подготовка по хоккею ведется на базе семи учреждений. Занятия посещают 4171 человек.
В распоряжении департамента 26 физкультурно-оздоровительных комплексов с катками. В ближайшие годы планируется построить еще семь таких объектов.
Расписание матчей:
24 августа
15:30 ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область);
19:15 «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).
25 августа
15:30 «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область);
19:15 ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва).
Читайте также: Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в «Мегаспорте» с 22 по 25 августа