Сергей Собянин: Москва — сердце русского хоккея

Сергей Собянин 22 августа открыл XII Кубок мэра Москвы по хоккею. Первый хоккейный турнир сезона продлится до 25 августа.

Глава города поздравил москвичей и спортсменов с началом хоккейного сезона, а также с 350-летием российского флага.

— Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях в честь сборной России по хоккею, — сказал он. — Слава легендарным российских хоккеистам!

По словам Сергея Собянина, Москва является сердцем русского хоккея.

— Десятки тысяч подростков и взрослых беззаветно преданы хоккею, — подчеркнул он, добавив, что в столице проходят такие соревнования, как «Студенческая лига», «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига. — Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым!

В столичном Дворце спорта «Мегаспорт» встретились команды ЦСКА и «Спартак».

Сергей Собянин делает символическое вбрасывание перед началом матча «Спартак» — ЦСКА на Кубке мэра Москвы Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Стоит отметить, что в городе регулярно играют в хоккей более 80 тысяч детей и взрослых.

— Для любителей хоккея в зимний сезон в Москве ежегодно работают порядка 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, — отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Добавим, что в системе Москомспорта подготовка по хоккею ведется на базе семи учреждений. Занятия посещают 4171 человек.

В распоряжении департамента 26 физкультурно-оздоровительных комплексов с катками. В ближайшие годы планируется построить еще семь таких объектов.

Расписание матчей:

24 августа

15:30 ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область);

19:15 «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва).

25 августа

15:30 «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Московская область);

19:15 ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва).

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