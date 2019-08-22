Первым яхтсменом столицы был Петр I

— Знаменитый ботик, на котором император учился плавать в Измайлове и по Москве-реке, знаменовал не только начало российского флота, но и парусного спорта в Москве. Конечно, много времени прошло, прежде чем парусный спорт поставили на хорошую профессиональную основу, — рассказывает москвовед Александр Васькин.

Первый речной яхт-клуб появился в столице в 1867 году, но число его участников было невелико: яхты, как и сегодня, имелись только у зажиточных граждан. В том же году прошла первая парусная регата по Москве-реке.

— Возглавлялся клуб командором — так называлась эта должность. Выбирали на нее самого достойного капитана, способного искусно управлять судном, — продолжает Васькин.

Именно высокий уровень спортивной подготовки позволил отечественным яхтсменам стать участниками Олимпийских игр 1912 года.

Спортсмен Александр Вышнеградский, управлявший яхтой «Галлия II», завоевал тогда бронзовую медаль. Активное развитие столичный яхтенный спорт получил после революции 1917 года.

В городе появлялись спортивные общества, клубы профсоюзов и Военно-морского флота. Чтобы туда попасть, яхтсмены проходили серьезную подготовку. После революции, по словам москвоведа, парусный спорт стал достоянием широких масс.

— На возрождение парусного спорта значительно повлиял пуск канала «Москва — Волга», в результате которого в городе образовалось немало водохранилищ. А в 1940 году на Клязьминском водохранилище прошла первая регата, — отмечает Васькин.

Тут же, на Клязьминском водохранилище, в 1937 году основали первый московский яхт-клуб из 11 судов.

Затем яхтенные клубы появлялись и на других водохранилищах Москвы и Московской области — в Химках, в Строгине и других местах. Росло и количество яхт в столице — в 1940-м уже насчитывалось свыше 100 судов.

Кстати, в 1940-м стали регулярно проводить зональные регаты — Московскую, Северную, Азово-Черноморскую, а позже — Дальневосточную.

— Когда я смотрю старые советские фильмы, например, «Первую перчатку», то вижу, как герои катаются на яхтах. И это не показуха, а реальность, которая говорит о популярности этого вида спорта, — говорит историк.

Ходить под парусом участников будущих регат готовили с самого детства.

— Вообще это было очень популярно у москвичей. Хорошо помню детские спортивные школы, где опытные мастера воспитывали будущих яхтсменов. Одна из таких школ была в Южном порту — ее называли школой юных капитанов. Это прекрасно, что московская парусная регата проходит и сегодня, — уверен Александр Васькин.

БЫЛО 1920-е годы. Прогулки на яхтах, как и парусные гонки, были доступны только зажиточным москвичам Фото: PASTVU_COM

Это действительно так: яхтенные соревнования в Москве проходят регулярно. Это настоящее водное приключение, азарт и адреналин, захватывающее представление.

Сегодня в Москве и Подмосковье работают 25 яхт-клубов, 16 детских и детско-юношеских школ, четыре спортивные школы для взрослых, два студенческих яхт-клуба, а также пять студенческих парусных секций и еще восемь школ любительского яхтинга и туризма.

— Москва задает направление развитию любительского яхтинга в стране. Сегодня взять в прокат парусную лодку почти так же легко, как и велосипед, а парусные школы активно обучают сотни детей и взрослых, — рассказал мастер спорта международного класса по парусному спорту, президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Два года назад столица отмечала 80-летие парусного спорта. Юбилей отметили по-крупному: в городе прошли массовые торжественные мероприятия, в том числе фотовыставка в центре Москвы, а на аллее славы ЦСКА установили бюст первого советского олимпийского чемпиона по парусному спорту Тимира Пинегина.

В прошлом году крупную регату приурочили ко Дню работников морского и речного флота. 1 июля в акватории Химкинского водохранилища прошли зрелищные яхтенные состязания, в которых приняли участие быстроходные парусные яхты класса J70, способные развивать скорость до 20 узлов (то есть 36 километров в час).

Свою команду на соревнования выставил и ФГБУ «Канал имени Москвы». По словам президента учреждения Германа Елянюшкина, такие соревнования уже стали доброй традицией.

— Гонки помогают поддерживать здоровый образ жизни, укрепляют взаимодействие с коллегами транспортной отрасли и, главное, становятся настоящим праздником речного спорта, — сказал он.

В этом году в Москве пройдет важное соревнование — чемпионат России в национальном классе яхт эМ-Ка. С 27 по 29 сентября за победу будут бороться более десятка команд. Отбор участников еще продолжается.

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