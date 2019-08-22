Кубок мэра: Черчесов не помог Знарку победить ЦСКА

Во дворце «Мегаспорт» стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею. В день открытия турнира московское «Динамо» переиграло подольский «Витязь» — 4:1, а обладатель Кубка Гагарина ЦСКА победил «Спартак — 5:2. Команде Олега Знарка не помог и предматчевый визит в раздевалку красно-белых главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова.

Этот турнир проходит в 12-й раз, участие в нем принимают 12 олимпийских чемпионов. Четвертый год подряд состав команд тут неизменный, однако впервые за долгие годы среди клубов, оспаривающих Кубок мэра, в игре действующий обладатель Кубка Гагарина. Этот титул ЦСКА завоевал по итогам прошлого сезона в КХЛ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия турнира поздравил всех болельщиков с открытием хоккейного сезона в Москве — сердце русского хоккея. И все же, несмотря на высочайший уровень организации турнира в столице, болельщики и специалисты воспринимают его прежде всего как генеральную репетицию к чемпионату КХЛ.

Сезон в КХЛ начнется 1 сентября — в День знаний, а Кубок мэра Москвы — своего рода «перекличка» перед началом учебного года для ведущих столичных клубов, последняя возможность для тренеров обкатать игровые сочетания хоккеистов перед долгим марафоном официальных матчей.

Тем не менее московские болельщики проявили небывалый интерес к Кубку мэра. Для них организаторы приготовили массу сюрпризов для зрителей: например, фотосессии с маскотами — символами клубов: богатырем («Витязь»), спартаковским гладиатором, армейским конем и бело-голубым динамовским волком.

— В этом году на матчи Кубка мэра было продано в три раз больше билетов, чем в прошлом году, — рассказал «Вечерней Москве» гендиректор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий (ДСЗМ) Москомспорта Александр Смирнов.

Наибольшее число билетов было продано на матч открытия ЦСКА — «Спартак». Главная интрига этого дерби — как проявит себя в битве с чемпионом КХЛ «Спартак» под руководством вернувшегося в большую игру после перерыва известного тренера Олега Знарка — трехкратного обладателя Кубка Гагарина, подарившего россиянам победу на Олимпийских играх в Корее.

— У болельщиков «Спартака» есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть. Равнодушных людей у меня в команде не будет, — заявил перед матчем Знарок.

Чтобы возможное равнодушие хоккеистов убить наповал, перед поединком с ЦСКА раздевалку хоккейного «Спартака» посетил главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Он напомнил хоккеистам, что недавно футбольный «Спартак» победил ЦСКА в матче российской футбольной премьер-лиги — 2:1.

Двойная тренерская установка от Знарка и Черчесова успеха красно-белым не принесла. ЦСКА доминировал на протяжении всего матча и четырежды огорчил вратаря «Спартака» словака Юлиуса Гудачека.

В первом периоде отличился Михаил Григоренко, во втором — Кирилл Капризов, чья шайба в ворота немецкой сборной принесла команде Знарка победу на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Спартаковец Илья Талалуев отквитал одну шайбу.

В третьем периоде на голы капитана армейцев Сергея Андронова, а также его одноклубников Павла Карнаухова и Александра Попова точным броском ответил чешский легионер «Спартака» Робин Ганзл.

ЦСКА одержал уверенную победу — 5:2.

В этом сезоне армейцы — главные фавориты не только Кубка мэра, но и чемпионата КХЛ. ЦСКА сохранил костяк чемпионской команды и усилил свои ряды, пригласив чешского форварда Иржи Секача и защитника Богдана Киселевича — олимпийского чемпиона, вернувшегося из НХЛ.

СПРАВКА

В Кубке мэра — 2019 участвуют три московских клуба: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также подмосковный «Витязь». Команды сыграют друг с другом по одному матчу и распределят места в зависимости от количества баллов. Пять раз победителем турнира становилось «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018), четыре раза — ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), дважды — «Спартак» (2009, 2015 годы). Участниками турнира разных лет становились также подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов».

ТАБЛО

Кубок мэра — 2019. Расписание матчей:

22 августа

«Динамо» — «Витязь» — 4:1.

ЦСКА — «Спартак» — 5:2

24 августа

15:30 — ЦСКА — «Витязь». 19:15 — «Спартак» — «Динамо»

25 августа

15:30 — «Спартак» — «Витязь». 19:15 — «Динамо» — ЦСКА

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