Российский сенатор предложил Зеленскому разработать план признания Крыма частью РФ
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил команде президента Украины Владимира Зеленского разработать план постепенного признания Крыма в составе России.
Ранее украинский лидер много раз говорил, что Крым является частью Украины. Последний раз он заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Сенатор отметил, что Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Сергей Цеков уверен, что никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет, так как крымчане сами определили свою судьбу. Зеленскому следует признать российский статус Крыма. Однако сенатор понимает, что это вызовет определенную реакцию на Украине, поэтому нужно искать компромиссные варианты и разработать план постепенного признания Крыма в составе России, сообщает РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей проголосовали за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему продолжает считать Крым своей территорией, но «временно оккупированной». Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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