Ночными автобусами до аэропорта Внуково воспользовались более 120 тысяч раз

Более 120 тысяч поездок за год совершили горожане на автобусах Н11, которые курсируют между станцией метро «Китай-город» и московским аэропортом Внуково.

— Чтобы путешественники успели на ночной рейс, мы запустили движение автобусов по маршруту Н11. Пассажиры и работники аэропорта Внуково могут добраться до воздушной гавани быстро и с комфортом, — заявил генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов.

Он отметил, что использование городского транспорта позволяет сэкономить существенную сумму денег. Автобусами на этом направлении пассажиры пользуются порядка 350 раз за ночь.

С 4 августа в столице появились еще два ночных маршрута — Н8 и Н9. С их помощью в центр можно добраться из таких районов, как Лианозова, Бибирево, Алтуфьево, Отрадное, Южное и Северное Бутово. Маршруты заменили трамваи № 3 и автобусы № 15, которые больше не курсируют круглосуточно.

Пунктом отправления для всех ночных автобусы, помимо следующих по маршруту Б, стала станция московского метрополитена «Китай-город». Они подъезжают каждые полчаса с 01:00 до 05:30. Остановка транспорта происходит только по требованию, что сокращает время автобусов в пути.

Ночные маршруты связывают центр Москвы и ее отдаленные районы. С начала 2019 года жители города воспользовались таким транспортом более 700 тысяч раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кстати, специалисты проведут ремонтные работы в подъездах жилого дома в Арбатском районе.

Читайте также: Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве