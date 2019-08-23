Названо самое вкусное и воздушное слоеное тесто
«Росконтроль» проверил слоеное бездрожжевое тесто торговых марок «Цезарь Premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом/Звездное тесто», «Черемушки», «То, что надо!», «Талосто/Без хлопот». Результаты исследования были опубликованы на сайте экспертного центра в пятницу, 23 августа.
Продукцию анализировали на предмет безопасности и вкуса, а также изучали особенности состава и микробиологических показателей.
По итогам экспертизы два бренда — «Цезарь Premium» и «Морозко» — попали в список товаров с замечаниями, поскольку в них были выявлены не указанные в составе модифицированные жиры.
Стоит отметить, что все проверенное тесто оказалось безопасным. Обнаруженные нарушения оказались незначительными, в связи с чем не представляют угрозы здоровью.
Самым воздушным тестом оказались «Черемушки», которые также имеют доступную цену и приятные вкусовые качества. Следом идет «Хлебный дом/Звездное». Продукция этого бренда может похвастаться отсутствием в составе консервантов. На третье и четвертое место рейтинга эксперты поместили тесто «Каждый день» и «Талосто/Без хлопот». Пятерку замыкает продукция марки «То, что надо!», получившая пограничный результат и с трудом выдержавшая все испытания.
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