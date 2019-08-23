Профессор из Пекина рассказала, что объединяет народы России и Китая
Общей чертой русских и китайцев является общечеловечность. Такую мысль высказала в пятницу, 23 августа, профессор факультета русского языка и русской литературы Пекинского университета, переводчик художественной литературы Чжао Гуйлянь.
По словам профессора, между русской и китайской культурой намного больше общего, чем между русской и европейской. К этому выводу она пришла после долгого изучения особенностей жизни и быта русских и китайцев, чтобы подготовиться к переводу произведений Льва Толстого.
— Для русских характерна такая черта, как общечеловечность, и для китайцев тоже. И еще русские часто скромничают, очень скромные, и китайцы тоже, — приводит РИА Новости слова Гуйлянь, сказанные на проходящей Пекинской международной книжной ярмарке.
Она также подчеркнула, что при переводе неизбежны потери, в связи с чем произведения рекомендуется читать в оригинале. Профессор также назвала главные сложности китайского и русского языков. В случае с первым наибольшие трудности вызывает иероглифика, а со вторым — грамматика.
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