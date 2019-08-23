Общий объем нового строительства складских объектов с начала года увеличился

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2019 года общий объем нового строительства складских объектов превысил показатель аналогичного периода 2018 года более чем в два раза.

Кроме того, за последние четыре года инвесторы арендовали у города восемь земельных участков под строительство складских помещений.

Владимир Ефимов также отметил, что только тридцать процентов площадей после ввода объектов в эксплуатацию остались доступными для аренды.

— Учитывая такой высокий спрос уже на этапе строительства, этот вид капиталовложения становится выгодным, — подчеркнул Ефимов.

За 2019 год в столице планируется ввести около миллиона квадратных метров новых складов.

Как рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, больше всего предложений от города было в Западном административном округе.

— Превышение начальной стоимости объектов по итогам аукционов составило в среднем 10 процентов, — уточнил он.

Согласно законодательству России, строительство складских помещений разрешено только на землях промышленного назначения, к которым предъявляются жесткие требования. Приобретая земельный надел у города под строительство склада, инвестор может быть уверен в юридической чистоте сделки и в целевом использовании участка.

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