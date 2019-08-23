Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города
Набережную Марка Шагала планируется открыть ко Дню города, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
В данный момент готов пробный участок объекта. Строители соорудили инженерные системы и уложили гранит. Помимо прочего, на набережной установили осветительные приборы и художественно-декоративные элементы. Также там есть беговые и велосипедные дорожки. Специалисты уже проверили систему освещения. Отмечается, что оборудование сработало в штатном режиме.
Проект новой набережной подразумевает ее приближенность к природной эстетике. Этого планируется добиться за счет деревьев. Сейчас вдоль береговой линии уже высажено несколько десятков взрослых растений. В целом их будет около 900. Протяженность зеленой аллеи будет достигать четырех километров.
Уточняется, что площадь благоустройства набережной Марка Шагала составит 18,5 гектара. Ее открытие приурочено ко Дню города, который отпразднуют в столице 7 и 8 сентября. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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