Консультант по этикету дала оценку Борису Джонсону, положившему ногу на стол

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик. Как утверждают присутствующие на встрече люди, это действие было невербальным продолжением шутки.

«Вечерняя Москва» поговорила с педагогом-консультантом по этикету, которая рассказала, насколько приемлемы такие жесты во время встреч первых лиц государств.

Господин Джонсон повел себя не очень удачно, даже если исходить из того, что это была шутка. Так считает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. В беседе с «Вечерней Москвой» она сказала, что подобное не принято в деловом мире.

— Единственные, для кого можно сделать исключение, — американцы. У них принято сидеть в позе «четверки», когда одна нога лежит щиколоткой на колене другой. Но бывает и ноги на стол они тоже кладут. Но, как мы знаем, у англичан культура несколько иная, их чопорность — уже притча во языцех. А многие сейчас еще утверждают о десакрализации власти, что на самом деле опасно и неприятно. Граждане любой страны все-таки доверяют власть более приличным людям, которые умнее нас, как хотелось бы думать. А когда получается такая ситуация, то думаешь: «Боже мой! И эти люди нами руководят и требуют уважения?!», — подчеркнула Николаева.

По ее словам, поведение Джонсона вышло за рамки разумного. Но это уже не первый случай, когда действия премьер-министра Великобритании вызывают гнев публики. Например, ранее он въехал в резиденцию не с законной супругой, а с любовницей.

— Видимо, на Западе просто закончились профессионалы. Приходится терпеть вот таких людей, — поделилась бизнес-консультант по этикету.

Эта ситуация была бы намного уместнее, если бы Джонсон сделал такое за закрытыми дверьми и без присутствия СМИ.

— Никогда в Европе не считалось уместным сидеть и демонстрировать подошвы своему собеседнику. Во всяком случае мы же говорим не о сорванцах в школе, — подчеркнула Татьяна Николаева.

Николаева также поделилась советами, каких действий следует избегать во время деловых встреч, а какие, наоборот, помогут расположить к себе человека.

По ее словам, во время диалога не следует собирать с одежды мнимые ворсинки и рассматривать ногти. Это нехорошие жесты, показывающие отстраненность, нежелание участвовать во встрече. Таким образом проявляется неуважение к собеседнику.

Чтобы расположить человека к диалогу, нужно наклониться вперед к собеседнику, смотреть на него не исподлобья, а внимательно и заинтересованно. Это будут самые приемлемые жесты на официальной встрече.

Читайте также: Почему девушке Бориса Джонсона не дали американскую визу