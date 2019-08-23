Участок для строительства Коммунарской линии метро определили в Москве
Участок для строительства Коммунарской линии метро определили в столице, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
— Участок линии метро, который соединит проектируемые станции «Улица Новаторов» и «Коммунарка», позволит улучшить транспортное обслуживание столичных районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан и поселения Мосрентген, численность населения которых составляет порядка 300 тысяч человек, — объяснил Гаман.
Строители уже приступили к возведению семи станций Коммунарской ветки метро. В данный момент устанавливаются ограждающие конструкции котлованов на «Улице Новаторов» и «Университете Дружбы Народов». На «Коммунарке» и «Столбове» сейчас монтируются основные конструкции.
Гаман отметил, что благодаря появлению новых станций улучшится транспортная доступность районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан и поселения Мосрентген. Отмечается, что таким образом время на поездку может сократиться на полчаса.
Протяженность первого участка новой линии составит 15,9 километра. Его планируют открыть к 2023 году. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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