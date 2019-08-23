Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустят на Поклонной горе
Салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков запустят на Поклонной горе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что посмотреть на зрелищный фейерверк можно будет 24 августа в 22:00.
Минобороны России подготовило множество мероприятий в честь освобождения европейских городов. В их числе — Одесса, Севастополь, Минск, Вильнюс, Брест и Каунас. Так же планируется запустить фейерверк в честь освобождения Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.
Военная операция по освобождению Кишинева проводилась в период с 20 по 29 августа 1944 года. Так называемые «Ясско-Кишиневские Канны» были признаны одной из самых благополучных советских операций в период Великой Отечественной войны. В процессе военной кампании были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР.
Ранее сообщалось, что к 76-летию победы в Курской битве Музей Победы проведет тематические экскурсии. Так, с 23 по 25 августа жители и гости столицы смогут посетить экскурсию «Огненная дуга».
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