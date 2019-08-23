Следователь навестила в больнице найденную в нижегородском лесу девочку
Старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Нижегородской области 23 августа посетила девочку, которая ушла из дома и провела несколько дней в лесу.
Пострадавшую перевели из реанимационного в педиатрическое отделение областной больницы. Офицеры СК РФ подарили девочке плюшевого мишку и раскраски с карандашами. Ребенок практически ничего не говорит. Врачи проводят необходимое лечение.
Напомним, что девочка ушла из дома 18 августа. Поздно вечером 21 августа ее нашли добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер». Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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