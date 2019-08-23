Самочувствие найденной в нижегородском лесу пятилетней девочки улучшилось
Найденную в нижегородском лесу пятилетнюю девочку Зарину перевели из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычную палату педиатрического отделения. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в минздраве региона.
Согласно данным ведомства, ссылающегося на сведения Нижегородской детской областной клинической больницы, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Ожидается, что ее самочувствие продолжит улучшаться.
— С девочкой находится ее мама, — заявили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее сообщалось о том, что 18 августа девочка ушла из дома в селе Степановка (Нижегородская область) и пропала. Поздно вечером 21 августа ее нашли живой добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер» в двух километрах от деревни в буреломе. По оценкам врачей, ребенок находился в тяжелом состоянии из-за голода и обезвоживания. 22 августа состояние Зарины улучшилось: она начала общаться и играть в куклы.
Читайте также: Люди, которые не сдаются: как работают поисковые отряды «Лиза Алерт»