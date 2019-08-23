Московские хирурги удалили пациентке опухоль весом 25 килограмм
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) № 29 имени Н. Баумана удалили пациентке опухоль весом 25 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
— В приемное отделение ГКБ № 29 имени Н. Баумана скорая помощь доставила женщину 59 лет с затрудненным дыханием. Фельдшер бригады рассказал, что женщина жаловалась на сильные боли, не могла лежать и почти не дышала, — рассказали врачи.
Медики стабилизировали состояние пациентки, после чего обследовали ее. В результате выяснилось, что у женщины огромная опухоль яичника. Врачи пришли к решению удалять патологическое образование хирургическим путем.
Операция прошла хорошо, состояние пациентки нормальное. Исследовав 25-килограммовую опухоль, медики выяснили, что она является доброкачественной. Отмечается, что в клинике впервые столкнулись с таким крупным патологическим образованием. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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