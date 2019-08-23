Психолог горячей линии МЧС рассказала о своей работе

Начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России Елена Варфоломеева рассказала о своей работе.

Она отметила, что психологи горячей линии МЧС необходимы, чтобы человек в экстренной ситуации получил необходимую помощь и поддержку.

— Человек никогда не сталкивался с такой бедой, не прорабатывал свои алгоритмы действий. Ему в этот момент очень важен контакт с тем, кто может ему чем-то помочь, — пояснила она.

Елена Варфоломеева подчеркнула, что сотрудники центра не просто сухо сообщают информацию о погибших, а поясняют родственникам дальнейшие действия, консультируют насчет оформления документов. По ее словам, они не разделяют информационную и психологическую помощь.

Психолог призналась, что всегда тяжело сообщать человеку о смерти родственника.

— Но я понимаю, что человек все равно узнает об этой трагедии и лучше от меня. Это знание помогает мне в разговоре, — пояснила она в комментарии ФАН.

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