Турецкая полиция задержала сотрудников отеля, где пострадала россиянка
Сотрудники отеля в турецком Бодруме, в бассейне которого произошел несчастный случай с 12-летней россиянкой, задержаны. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
По ее словам, дело направлено в прокуратуру Бодрума. Полиция установила вину сотрудников отеля «Санхилл», которые находятся под подпиской о невыезде, передает РИА Новости.
Напомним, что россиянка 2007 года рождения была госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая в отеле «Санхилл». Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Российские дипломаты отметили, что этот случай признан страховым. Издержки на лечение ребенка возместит страховая компания.
Читайте также: Медик рассказал о состоянии пострадавшей в турецком отеле девочки из России