Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на открытии выставки «Фактор свободы» сказал, что Киев победит в «войне» с Москвой. Так он прокомментировал слова главы Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока».

Чиновник заявил, что Европой Россия может стать якобы только тогда, когда над Владивостоком поднимут флаг Украины, как «это было сто лет назад».

— Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг, — заявил Владимир Омелян.

Видео с выступлением министра опубликовал канал «Политнавигатор».

«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием к политологу.

Ранее Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным написал в соцсеть Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

Владимир Омелян стал министром инфраструктуры в апреле 2016 года. За время своей работы он сделал несколько скандальных заявлений. Чиновник выступал за прекращение железнодорожного сообщения с РФ, также он обещал въехать в Москву на танке. Пост украинского политика прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что та Москва, в которую Омелян собрался въехать на танках, «находится в штате Айдахо». Она также пожелала ему отправляться к цели «вперед и с песней».

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