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Четыре праздничные площадки откроют на главных улицах Москвы ко Дню города

Ростислав Зубков
• 08:41 • 24 августа 2019
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

На время празднования Дня города ряд улиц (Тверская, Моховая и Охотный ряд) станут пешеходными и будут красиво украшены. Подробнее о процессе подготовки территорий к торжеству рассказывается на официальном портале мэра Москвы.

Так, 7 и 8 сентября 2019 года в вышеуказанных районах столицы будут функционировать четыре тематические площадки, каждую из которых развернут в честь символов и эпох в истории ВДНХ. На местах установят арт-объекты, связанные с главной выставкой страны, и организуют культурную программу, а в самом центре Москвы появятся лаунж-зоны.

 Возле дома № 6 на Тверской организуют площадку «Программа возрождения» Фото: официальный сайт мэра Москвы (www.mos.ru)

В частности, площадка «Рождение легенды» и лаунж-зона «Колосья» расположатся по адресу: Тверская улица, дом 8, корпус 1. Хризантемы, тополя и злаковые растения расположатся на площади 96 квадратных метров. Здесь же поставят колонны и скамьи.

Возле дома № 6 на Тверской организуют площадку «Программа возрождения», на территории которой разобьют лаунж-зону «Розарий». Она будет подобна розарию, что находится в центре главной выставки страны, но в миниатюрном формате. Стоит отметить, что разнообразием красочных цветов активно интересуются и иностранные туристы.

Третью площадку — «Место встречи» с лаунж-зоной «Каменный цветок» — откроют у дома № 1 на той же улице. Там можно будет полюбоваться туями, кленами и цветами.

 Можно будет полюбоваться туями, кленами и цветами Фото: официальный сайт мэра Москвы (www.mos.ru)

Наконец, возле дома № 2 на Охотном Ряду откроется площадка «Новая эра» с лаунж-зоной «Центральная клумба ВДНХ». На ней сформируют изгородь из кизильника, западных туй, лип с кронами кубической формы и ароматных цветов (бегонии, тагетиса и пеларгонии).

Напомним, что Москва празднует День города 7 и 8 сентября. Главной темой торжества на Тверской улице станет 80-летие ВДНХ.

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Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
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