Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начинается каждое его утро. Слова глава государства передает телеканал «112 Украина».

Политик заявил, что ежедневно утром он получает СМС-сообщения от Генштаба Вооруженных сил. В тексте указывают количество обстрелов в Донбассе и число жертв среди военнослужащих.

— Цифры могут быть разные, но только одна делает утро добрым — это нуль. Обстрелов нуль, потерь нуль, — пояснил Зеленский.

СПРАВКА «ВМ»

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Жители юго-востока Украины отказались признавать итоги государственного переворота в Киеве, и новые украинские власти начали военную операцию в регионе против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются и после соглашений о перемирии.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт, но в Кремле не раз подчеркивали, что данные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, «полноценное урегулирование в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик».

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