Американский дипломат назвал способ прекращения войны в Донбассе
Временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор сообщил, как можно закончить войну в Донбассе.
По его словам, единственным способом прекращения вооруженного конфликта является продолжение Украиной переговоров, поэтому Киев не должен выходить из «минского процесса». Украинские власти должны понимать важность этого.
Уильям Тейлор отметил, что войну в Донбассе хотят прекратить как можно скорее все стороны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, однако последнее слово остается за Москвой, сообщают «Известия».
— Наша задача при этом продолжать переговоры и усиливать давление на Россию, — заявил дипломат.
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Тогда жители юго-востока Украины отказались признавать итоги государственного переворота в Киеве, и новые украинские власти начали военную операцию против своих же граждан.
При этом Украина и ее западные партнеры обвиняют в сложившейся ситуации Россию. Москва много раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к соблюдению Минских договоренностей, которые предусматривают прекращение боевых действий в Донбассе.
Читайте также: Путин и Зеленский обсудили возможную встречу в «нормандском формате»