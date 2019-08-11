Политолог о заявлении Тейлора: Он боится, что на Украине свергнут американский режим

Уильям Тейлор, который занимает должность временного поверенного США на Украине, 11 августа сделал заявление относительно боевых действий в Донбассе. Тейлор сказал, что для прекращения войны Киев должен не выходить из «минского процесса» и продолжать переговоры. Самым влиятельным их участником он обозначил РФ, а задачу Соединенных Штатов при этом определил как «усиление давления на Россию».

Для того чтобы разобраться в истинных мотивах заявления американского политика, корреспондент «Вечерней Москвы» обратился к Сергею Маркову, политологу, кандидату политических наук, директору Института политических исследований и члену Общественной палаты РФ.

— Тейлор пытается найти равновесие между двумя позициями. В США существует «партия мира», которую представляет Дональд Трамп. Члены этой партии говорят, что мира на Украине можно достичь, пойдя на уступки «сепаратистам»: дать гарантии жителям Донбасса свободно говорить на русском языке, пообещать не проводить там дерусификацию, заявить, что политические лидеры ДНР и ЛНР, а также все, кто активно боролся за независимость, не будут репрессированы. То есть реализовать Минские соглашения. «Партия войны» в США — это спецслужбы: ЦРУ и Пентагон. Они говорят, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен не диалогом, а военным подавлением «сепаратистов».

Марков заметил, что представители «партии войны» считают: именно Россия не позволяет Киеву победить Донбасс. Поэтому надо давить на РФ. Когда Россия перестанет помогать «сепаратистам», Киев сможет восстановить территориальную целостность Украины.

— Разумеется, совместить противоположные позиции ему не удастся. Либо политический диалог, либо война. При этом ремарки Тейлора свидетельствуют об обеспокоенности Вашингтона: а не хочет ли Москва поддержать военную эскалацию конфликта? Ведь впервые глава ДНР Пушилин отдал приказ реально отвечать на обстрелы со стороны ВСУ, которые давно нарушают перемирие. Американцы боятся, что однажды после жесткого ответа на обстрел армия ДНР и ЛНР перейдет в наступление и разгромит армию ВСУ. После этого никаких «минских диалогов» уже точно не будет. Начнутся освобождение Новороссии и полный крах проамериканского режима на Украине. Этого и боится Тейлор, поэтому пытается как-то маневрировать.

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