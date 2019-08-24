Ток-шоу «Своя правда» с Романом Бабаяном стартует на НТВ

В новом сезоне на телеканале НТВ, уже с 9 сентября, запланирована любопытная премьера: каждый вечер в эфир будет выходить общественно-политическое ток-шоу «Своя правда», которое будет вести Роман Бабаян — в недавнем прошлом лицо канала «ТВ Центр», ныне перешедший на НТВ.

Темой выпуска станут самые актуальные события в стране и за рубежом, так что определять их действительно будет повестка дня. Политика, «социалка», образование или даже проблемы ЖКХ — в студии будут говорить обо всем, что волнует общество. Такой формат, впрочем, Бабаяну не труден и даже привычен.

— Я веду политическое ток-шоу и никогда не был просто модератором — скорее, стороной в дискуссии. Это нелегко. Когда перед тобой эксперты, профессионалы, которые занимались некой проблематикой всю жизнь, ты должен быть готов к программе так, чтобы разговаривать с ними на равных. А лучше разбираться в вопросе даже глубже, — говорит он.

Некоторые темы будут острыми, но специфическими, что Бабаяна также не пугает: в свою бытность военкором он изучил жизнь во многих регионах страны и за ее пределами.

— Многое из событий, которые мы обсуждаем, я видел своими глазами: от бомбардировок Югославии и взятия американцами Ирака до возвращения Крыма. Я видел, что из себя представляла та или иная страна до общеизвестных событий. Поэтому я, как правило, разговариваю с гостями студии не как отвлеченный модератор, а как очевидец. Буду стараться придерживаться этого почерка в своем новом проекте на НТВ, — отметил Бабаян.

Собеседниками ведущего станут как известные эксперты, политики и общественные деятели, так и те, кто относительно редко становится гостем телепередач, — популярные блогеры, режиссеры, медийные персоны.

— Наша основная задача — дать возможность зрителям увидеть новые лица. Мы постараемся максимально расширить пул экспертов, привлекая в программу новых политологов, экономистов, а также людей, которые могут быть лидерами общественного мнения и при этом не иметь отношения к политике. Мне кажется, это было бы интересно и важно — узнать, чем они дышат, что думают, — подчеркнул ведущий.

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