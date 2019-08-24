Эксперты объяснили, почему онлайн-знакомства стали так популярны

Американские ученые выяснили, что большинство пар в США сложились при помощи специализированных сайтов. Они проанализировали данные о более чем семи тысячах американцев и составили график того, как менялись их предпочтения касательно способов знакомств с конца Второй мировой войны по 2017 год.

С середины 1990-х годов онлайн-знакомства начали обретать популярность, а число тех, кто прибегает к помощи друзей для поиска будущей пары стало резко сокращаться. Интернет стал главным посредником между двумя потенциальными романтическими партнерами.

Однако полученные результаты могут не соответствовать общемировой картине, ведь есть страны, где приложения и сайты для знакомств не так распространены. «Вечерняя Москва» выяснила, доминирует ли тренд на поиск романтического партнера в Сети среди жителей столицы, а также попросила экспертов оценить, какой из способов имеет больше шансов на успех.

Андрей Бронецкий, генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» :

— Ежегодно количество людей, предпочитающих сервисы интернет-знакомств в России продолжает расти. Обозначенный в исследовании тренд о том, что люди реже знакомятся в реальности, и переходят в онлайн — мы также можем подтвердить. Я познакомился со своей парой через друга, но это было около 20 лет назад, когда ситуация с доступом к интернету у россиян была совсем иной. Отношение к подобному формату знакомств тогда не было сформировано. Мой исполнительный директор познакомился со своей парой в интернете, подруга моей жены познакомилась со своим мужем аналогичным путем. Очень многие пользуются сервисами интернет-знакомств, особенно молодежь. Кроме того, при помощи Сети можно общаться с людьми из любых точек мира.

Он также пояснил, что на Западе существует определенная специфика межполового взаимодействия. Ухаживания могут быть расценены как приставания, особенно при знакомствах на улице или в публичном месте. В этом плане интернет для них гораздо безопаснее и удобнее.

Андрей Олейник, руководитель «Академии Знакомств», психолог, специалист в области гендерных отношений отметил, что интернет-знакомства комфортнее для людей в психологическом плане:

— Попытка подойти к незнакомке или незнакомцу где-нибудь на улице, клубе, ресторане или в торговом центре, когда у тебя нет никаких гарантий на взаимность, вызывает большое напряжение. А интернет-знакомства разрушают эту преграду. Кроме того, всегда можно начать общение с кем-то другим, если тебя не устроил какой-либо фактор. Пользователь просто скажет: «следующий», просто потому что у него куча подобных переписок. В онлайне большой выбор и там легко, однако это делает пользователей избалованными.

Фото: Кадр из фильма «Дорога перемен» © «Централ Партнершип»

Специалист отметил, что обилие выбора при поиске потенциального партнера в первую очередь касается москвичей, как жителей огромного мегаполиса. Он дал советы тем, кто ищет пару в данный момент.

— Какой-то универсальной выигрышной стратегии нет, но есть однозначно проигрышная: когда вы затягиваете. В условиях огромной конкуренции, человека который вам понравился, может перехватить кто-то другой. В Москве, как и в других мегаполисах важна скорость. Если человек испытывает к вам симпатию, то согласится увидеться в ближайшие день-два. Если же пользователь затягивает со встречей, то это повод задуматься. Некоторые флиртуют просто для повышения собственной самооценки, — объяснил эксперт.

Как и в реальных, в виртуальных знакомствах лучше делать минимальную паузу между первыми двумя свиданиями, считает Олейник. Он рекомендует назначать вторую встречу буквально на следующий день.

Психолог подчеркнул, что у привыкших знакомиться по-старинке не меньше шансов встретить свою любовь.

— Те, кто привык знакомиться в реальной жизни имеют ряд преимуществ. Сразу видно как человек ведет себя и как он соображает, подходит ли он вам. В то же время, те кто не пользуется приложениями для знакомств с целью найти пару, не избалованы вниманием в течение дня. Найти этих людей вы можете только выйдя из дома. Мы регулярно посещаем одни и те же пространства: едем в транспорте, бываем на работе, в магазине, спортзале или других местах, соответствующих вашим интересам. Перед вами может быть очень интересный человек, а ухажеров у него будет не так много, как у тех, кто сидит на сайтах для знакомств. Конкуренция здесь гораздо ниже, — заключил эксперт.

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