«Союзмультфильм» покажет почти сотню мультфильмов в Китае
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах по ознакомлению китайских зрителей с советской и российской анимацией.
По словам Слащевой, «Союзмультфильм» готовится к подписанию соглашения о передаче китайской компании прав на показ 83 мультипликационных лент. В их числе — «Виват, мушкетеры!», «Доброе сердце», «Два трамвая», «Морошка».
Глава студии также рассказала, что китайские компании выражали заинтересованность в мультсериале «Простоквашино», поэтому в настоящее время готовятся субтитры на китайском языке. Во втором сезоне сериала, по словам Слащевой, будет еще 30 серий, сообщает ТАСС.
Напомним, 19-я серия мультипликационного сериала «Простоквашино» под названием «Анфиса» показала зрителям соревнования кота Матроскина и искусственного интеллекта.
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