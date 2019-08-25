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Культура

«Союзмультфильм» покажет почти сотню мультфильмов в Китае

Татьяна Плотникова
• 01:39 • 25 августа 2019
Китайские компании выражали заинтересованность в мультсериале «Простоквашино»
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Китайские компании выражали заинтересованность в мультсериале «Простоквашино»
Фото: ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах по ознакомлению китайских зрителей с советской и российской анимацией.

По словам Слащевой, «Союзмультфильм» готовится к подписанию соглашения о передаче китайской компании прав на показ 83 мультипликационных лент. В их числе — «Виват, мушкетеры!», «Доброе сердце», «Два трамвая», «Морошка».

Глава студии также рассказала, что китайские компании выражали заинтересованность в мультсериале «Простоквашино», поэтому в настоящее время готовятся субтитры на китайском языке. Во втором сезоне сериала, по словам Слащевой, будет еще 30 серий, сообщает ТАСС.

Напомним, 19-я серия мультипликационного сериала «Простоквашино» под названием «Анфиса» показала зрителям соревнования кота Матроскина и искусственного интеллекта.

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