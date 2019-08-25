Новый региональный самолет появится в России вместо «Кукурузника»
Российские изобретали создадут новый региональный самолет, который заменит Ан-2 «Кукурузник». Об этом 25 августа рассказали в Минпромторге.
Известно, что самолет будет вмещать от 9 до 14 человек. Идея о его создании будет реализовываться с целью повышения уровня транспортной доступности удаленных регионов страны. Кроме того, после появления замены «Кукурузника» станут развиваться и местные воздушные линии в направлении областных и межобластных пассажирских перевозок.
— С учетом научно-технического задела, полученного ранее при создании экспериментального образца воздушного судна, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет, — передает РИА Новости сообщение от представителей Минпромторга.
Разработки новой модели планируют начать в сентябре 2019 года.
Напомним, что «Кукурузник», также известный как «Аннушка», был введен в эксплуатацию еще в Советском Союзе. Самолет получил широкое распространение благодаря простоте и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах.
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