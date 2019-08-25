Украинский депутат рассказал, как США управляли страной при Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко поделился сведениями о том, как во времена президентства Петра Порошенко политические процессы в стране контролировались Соединенными Штатами Америки.

По его словам, роль куратора со стороны США исполнял один «независимый орган», созданный в рамках реформы после Майдана. Им оказалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как говорит Онищенко, этот «независимый орган» использовался для давления на власти страны, чтобы в итоге в государстве принимались выгодные Штатам решения.

Депутат даже назвал имя куратора из Федерального бюро расследований.

— Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ, — пояснил Онищенко в интервью телеканалу NewsOne.

Парламентарий также добавил, что у американской стороны достаточно компромата на Порошенко, чтобы манипулировать им уже после того, как он перестал быть президентом.

В настоящее время в отношении самого депутата возбуждено несколько уголовных дел.

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