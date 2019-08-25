Глава Международной федерации хоккея прокомментировал отстранение Кузнецова
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
Фазель заявил, что Кузнецов совершил «дурацкий поступок».
— Я всегда расстраиваюсь, когда молодой человек попадает в подобные неприятности с наркотиками, — поясняет глава федерации.
По его словам, не существует причин «лезть в это болото», а Кузнецов поступил неразумно. Фазель признался, что крайне расстроен сложившейся ситуацией и искренне сожалеет о произошедшем. Однако ситуация с Кузнецовым должна стать примером для всех остальных, сообщает «Матч ТВ».
Напоминаем, что Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, так как в крови игрока обнаружили запрещенное вещество — кокаин. Позднее произошедшее прокомментировал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
Читайте также: Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей дисквалификации