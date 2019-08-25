Специалист рассказала о способах снижения вреда от смартфонов

Плохая осанка, онемение пальцев, боль в запястьях и шее наблюдаются у большинства пользователей смартфонов. К такому выводу пришли ученые из университета Пердана (Perdana University) в Малайзии.

Научный сотрудник университета Эрна Фариза Мохд Пут дала несколько советов для того, чтобы справиться с данными проблемами. Во-первых, необходимо найти подходящий телефон. В данном случае главное то, как хорошо телефон помещается в руке, а не то, насколько у него большой экран.

Во-вторых, следует обращать внимание на руки во время печатания текста. В частности, не следует набирать сообщения только с помощью больших пальцев. Можно положить телефон на какую-либо поверхность и только после начать набирать смс. Также лучше держать запястья прямыми. В согнутом состоянии они сильно напрягаются из-за того, что пальцы работают более усердно, чем это необходимо.

В-третьих, важно не забывать о хорошей осанке. Спина и плечи должны быть прямыми, это уменьшит боли в этих частях тела. Не стоит сильно изгибать шею, смотря на экран телефона. Лучше всего держать свой гаджет на уровне груди, подбородка или глаз.

Кроме того, специалист посоветовала настроить смартфон для более быстрого доступа к необходимым данным. Можно разместить наиболее часто используемые приложения более удобным образом или подключить голосового помощника. Кроме того, не стоит вести долгие разговоры по телефону, так как неудобное положение головы может привести к защемлению позвонков или сдавливанию нерва. Если подобные беседы неизбежны, лучше использовать наушники или гарнитуру.

Во время долгого использования телефона, стоит делать частые перерывы на отдых. В эти моменты можно сделать небольшую растяжку на пальцы, запястье и шею, сообщается на сайте университета Пердана.

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