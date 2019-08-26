Пешеходную зону «Лианозовский променад» откроют 26 августа
Пресс-служба префектуры Северо-восточного административного округа столицы информирует о предстоящем 26 августа открытии пешеходной зоны «Лианозовский променад».
Праздничная церемония начнется в 16:30 на пересечении Угличской и Череповецкой улиц. В ней примут участие префект СВАО Алексей Беляев, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, глава управы района Лианозово Сергей Юрьев.
Гостей церемонии ждет развлекательная программа: выступления районных творческих коллективов и юных каратистов из клуба «ИМА-Лианозово», забег на 100 метров для детей и взрослых, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин называл «Лианозовский променад» в числе объектов, которые благоустроят до конца 2019 года.
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