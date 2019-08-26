Эксперт развеяла миф о неприятии пожилыми россиянами новых технологий
Менеджер по международным связям Федерального центра робототехники Елена Середкина заявила, что пожилые россияне в пику бытующему мнению готовы принять инновационные технологии и пользоваться ими.
В ходе Всемирной конференции робототехники в Пекине специалист отметила, что страх человека перед роботами на инстинктивном уровне нормален, как бы реалистично ни выглядела машина. Однако исследования показывают, что в ряде стран пожилые люди гораздо эффективнее справляются с этим страхом: в Японии, в частности, старики прекрасно коммуницируют с роботами.
В России опрос на эту же тему преподнес сюрприз исследователям, ожидавшим абсолютного отторжения новых технологий: 42 процента пожилых респондентов допустили использование роботов.
При этом самой распространенной причиной готовности прибегнуть к использованию новых технологий оказалось нежелание взваливать на родных и близких заботу о себе, усложнять им жизнь.
Эта информация, считает Середкина, поможет робототехникам при создании роботов-компаньонов, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что исследователи из Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук разработали программное обеспечение, которое позволяет роботам с искусственным интеллектом принимать решения без посторонней помощи при изменяющихся окружающих условиях.
Читайте также: Студенты МФТИ заняли третье место на чемпионате мира по робототехнике