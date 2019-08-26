Павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам появится в Капотне

В парке возле набережной в Капотне будет построен павильон для спасателей и государственной инспекции по маломерным судам. Работы завершатся к концу года.

Уточняется, что в Капотне всем желающим разрешат проходить практику и сдавать экзамены по вождению катеров и яхт.

Площадь павильона составит 600 квадратных метров. В одной его половине разместятся помещения для инспекторов и приемные, в другой — спасатели, которые будут следить за соблюдением безопасности на воде и в пределах береговой зоны. Там же будет храниться оборудование и производиться ремонт патрульных лодок и катеров.

Постоянное наблюдение спасателей и инспекторов в данной зоне необходимо, поскольку участок Москвы-реки в районе Капотни не замерзает в течение почти целого года. Здесь желающие получить права на управление маломерным судном проходят обучение и практику или сдают экзамены.

— В настоящий момент идет подготовка основания для устройства будущего павильона. Помимо этого, ведутся работы по прокладке водопровода и обустройству канализационной системы. Затем специалисты с помощью металлоконструкций сформируют конструктив павильона, а после приступят к внешней и внутренней отделке, — приводит официальный сайт мэра Москвы сообщение пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Напомним, что на набережной Москвы-реки в районе Капотни работы по благоустройству стартовали весной 2019 года. Для горожан станет доступен парк площадью 50 гектаров с зонами отдыха, пешеходные дорожки, экотропы, площадки для занятий спортом и проведения различных мероприятий. Также в районе обновляются и жилые территории.

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