Росстат выяснил, как изменится соотношение мужчин и женщин в России через 15 лет
В долгосрочной перспективе женщины будут превосходить в численности мужчин во всех регионах России, кроме Чукотки. Соответствующий прогноз сделали в Росстате в понедельник, 26 августа.
Так, в 2019 году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году, заявили в ведомстве, соотношение незначительно снизится — одна тысяча к 1128. При этом предполагается, что с 2031 года представителей сильного пола будет немного больше, чем женщин, на Камчатке. Об этом пишет RT.
Кстати, недавно эксперты выяснили, как отличается мужская потребительская корзина от женской, и кто тратит больше денег в магазине. Ранее также сообщалось о том, что по статистике мужчины в два раза реже женщин вызывают себе скорую помощь. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» медики объяснили, почему сильный пол скорее продолжит терпеть, чем воспользуется услугами неотложки.
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