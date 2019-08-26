Десять российских истребителей выпустили ракеты на полигоне в Крыму
На полигоне в Крыму состоялись учения, в ходе которых десять российских истребителей отработали боевые пуски ракет. Об этом сообщили в понедельник, 26 августа, в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Экипаж Су-30СМ в ходе испытаний успешно поразил воздушные цели условного противника. Также были сданы нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата вражеских боевых единиц.
— Отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса воздух — воздух, — рассказали «Интерфаксу» в отделе ЧФ.
Среди прочего пилоты выполнили фигуры сложного пилотажа с целью ухода от средств противовоздушной обороны (ПВО).
Кстати, недавно в стратосфере был проведен учебный воздушный бой с участием российского истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
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