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Кубок мэра — 2019: почти 15 тысяч болельщиков открыли сезон хоккея в Москве

Руслан Карманов
• 11:47 • 26 августа 2019
Сергей Собянин делает символическое вбрасывание перед началом матча «Спартак» — ЦСКА на Кубке мэра Москвы
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Сергей Собянин делает символическое вбрасывание перед началом матча «Спартак» — ЦСКА на Кубке мэра Москвы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Столичные динамовцы стали обладателями Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир прошел в 12-й раз и, пожалуй, впервые за всю его историю собрал столько болельщиков. Особенно много на трибунах дворца «Мегаспорт» было детворы, для которой организаторы турнира приготовили множество приятных сюрпризов.  

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия поздравил всех болельщиков с началом хоккейного сезона в Москве — сердце русского хоккея — а также с 350-летием российского флага и ввел шайбу в игру ЦСКА — «Спартак».

В 12-м турнире на Кубок мэра приняли участие столичные ЦСКА, «Динамо», «Спартак», подмосковный «Витязь», а также 12 олимпийских чемпионов, защищающих цвета этих клубов. В том числе автор золотого гола в олимпийском финале Игр-2018 армеец Кирилл Капризов.  

Впервые за долгие годы среди клубов, оспаривающих Кубок мэра, выступал действующий обладатель Кубка Гагарина. Этот титул ЦСКА завоевал по итогам прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге.

Впервые после годичного перерыва в работе на широкой публике появился известный тренер — трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок, который подарил россиянам олимпийское золото. Теперь Знарок — тренер «Спартака».

Добавил популярности турниру визит в раздевалку московского «Спартака» перед матчем с ЦСКА друга Олега Знарка — главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Проще говоря, за три дня Кубок мэра Москвы вместил в себя столько интересных событий, что позавидует такому обилию и Кубок Гагарина — главный трофей отечественного хоккея.

Неудивительно, что болельщики так активно покупали билеты на матчи столичного турнира. 

— На игры Кубка мэра было продано в три раза больше билетов, чем в прошлом году, потому что мы активно анонсировали это масштабное мероприятие в СМИ и социальных сетях и увеличили его развлекательную программу, — рассказал «Вечерней Москве» гендиректор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий (ДСЗМ) Москомспорта Александр Смирнов. — Мы планируем в ближайшие годы еще более увеличить статус этого турнира, возможно, расширим состав его участников, чтобы зрителям было еще интереснее на матчах Кубка мэра.

Особенно много на трибунах дворца «Мегаспорт» во время турнира было детворы. Для них организаторы приготовили массу сюрпризов, например фотосессии с маскотами — символами клубов: богатырем («Витязь»), спартаковским гладиатором, армейским конем и бело-голубым динамовским волком.

Главным нововведением развлекательной части турнира стала образовательная программа для юных болельщиков. Каждый юный зритель в возрасте до 18 лет получал перед матчем приемник с наушниками и мог послушать трансляцию игры, за которой наблюдал с трибуны. Комментаторы трансляции помогали подросткам разобраться в хоккейных правилах и делились интересными фактами из истории хоккея. 

— Я знал, конечно, что такое фол, удаление и буллит, а вот за что судьи в хоккее назначают «проброс», мне даже папа толком сказать не мог, — поделился впечатлениями от «урока хоккея в наушниках» ровесник Кубка мэра 12-летний болельщик ЦСКА Сергей Бондаренко. – А комментаторы мне это объяснили даже лучше, чем наш учитель математики таблицу умножения. 

Сезон в КХЛ начнется 1 сентября — в День знаний, а Кубок мэра Москвы — своего рода «перекличка» перед началом учебного года для ведущих столичных клубов, последняя возможность для тренеров обкатать игровые сочетания хоккеистов перед долгим марафоном официальных матчей.

Первыми на перекличке были столичные  динамовцы. На Кубке мэра команды сыграли друг с другом по одному матчу, ЦСКА, «Витязь» и «Динамо» набрали по четыре очка, однако по дополнительным показателям трофей достался бело-голубым.

«Спартак» под управлением Олега Знарка проиграл все три поединка на турнире, но, по словам этого маститого тренера, для него это обычное дело на предсезонных турнирах. Не единожды после летних неудач его команды преображались и в конце сезона пили шампанское из Кубка Гагарина.

— Ничего, прорвемся. Сколько хоккеисты ЦСКА работали, чтобы дойти до Кубка Гагарина? И мы постараемся сделать то же самое в этом году. Надо выигрывать Кубок Гагарина, — сказал Знарок.

Такую же задачу на новый «учебный год» поставили перед собой и остальные участники Кубка мэра.

ЦИФРА

15 тысяч зрителей посетили матчи Кубка мэра — 2019 во дворце «Мегаспорт».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях в честь сборной России по хоккею. Слава легендарным российским хоккеистам! Без всякого сомнения, Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проводится Студенческая лига, «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига и множество других соревнований.

ТАБЛО

Кубок мэра — 2019:

«Динамо» — «Витязь» — 4:1, ЦСКА — «Спартак» — 5:2, ЦСКА — «Витязь» — 0:5, «Спартак» — «Динамо» — 1:4, «Спартак» — «Витязь» — 1:2, «Динамо» — ЦСКА — 1:2.

СПРАВКА

Шесть раз победителем Кубка мэра становилось «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019), четыре раза — ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), дважды — «Спартак» (2009, 2015). 

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