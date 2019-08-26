Путин предложил кандидатуры на должность главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщается на официальном сайте парламента республики.
Отмечается, что кандидатами стали депутат Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и временно исполняющий обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматов.
Согласно российскому законодательству, депутаты парламента должны выбрать главу Ингушетии из числа кандидатов, представленных президентом. Избранным считается получивший большинство голосов от установленного числа народных избранников.
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