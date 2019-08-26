Трансформаторы московского производителя начнут работать на Ближнем Востоке
Московская компания «Профотек» начнет поставки комплексных решений по технологии «Цифровая подстанция» для Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, столичные предприятия успешно конкурируют на международной арене. АО «Профотек» и NANO IMPORTS GENERAL TRADING из ОАЭ заключили соглашение сроком на три года с возможностью продления. Российская компания осуществляет разработку, производство и эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и напряжения.
— В ближайшей перспективе речь идет о пилотных поставках в несколько миллионов долларов, по итогу пилотных внедрений рассчитываем на кратный рост, — сообщил генеральный директор АО «Профотек» Олег Рудаков.
Оптические трансформаторы являются новым передовым оборудованием. Интерес к подобным технологиям обусловлен высокой точностью, расширенным диапазоном измерений и уменьшенными затратами на обслуживание.
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