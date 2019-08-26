Cтанислав Черчесов вызвал в сборную России 11 игроков московских клубов
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал имена 26 игроков, которые примут участие в подготовке к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).
Из 11 футболистов московских клубов больше всех делегировал в состав национальной команды «Локомотив»: пять игроков. Это полузащитники Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, форвард Федор Смолов и вратарь Маринато Гильерме.
В состав сборной вызвали и трех игроков «Спартака». Это защитник Георгий Джикия, полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.
Приглашения в национальную команду получили два игрока ЦСКА: защитник Марио Фернандес, полузащитник Ильзат Ахметов, а также защитник столичного «Динамо» Роман Нойштедтер.
Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 1 сентября в Новогорске.
Полный список игроков, вызванных в сборную России на подготовку к матчам с Шотландией и Казахстаном, опубликован на сайте РФС.
После четырех матчей в отборочной группе I сборная России набрала 9 очков и занимает второе место вслед за Бельгией (12 очков). Сборные Казахстана и Шотландии имеют на своем счету по шесть очков.
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